ضبط 1467 مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في الرياض

تمكنت شرطة الرياض من ضبط ( 1467 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة و الهجرة من جنسيات مختلفة خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 وحتى 9 / 9 / 1441.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 وحتى 9 / 9 / 1441 ، من ضبط ( 1467 ) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.