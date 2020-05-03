“التعليم” تعتمد صيغة مشروع تطوير مسارات الثانوية.. والحميدان مشرفا على البرنامج التنفيذي

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة وإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات.

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن القرار اعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة، وإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات.

وحدد القرار مهام البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وهي تحديد متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة والمهام الواردة في الخطة، ودراسة المخاطر المحتملة لتنفيذ المشروع، وألية التعامل مع كل منها، وتحديد مؤشرات الأداء المناسبة لتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع ذوي العلاقة، ومتابعة تنفيذ خطة المشروع بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

كما أكد القرار على التنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة لتحديد أدوار كل منها في تنفيذ المشروع، والتنسيق معهم لاستكمال المهام – كل فيما يخصه، ودراسة تأثير المشروع على الأنظمة واللوائح والأنظمة التقنية وإجراءات العمل، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة وإعداد الخطط اللازمة.

ومن ذلك التنسيق مع وكالة الشؤون المدرسية لتحديد الكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتوظيف أو لإعادة تأهيل شاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، والتنسيق مع مركز تطوير المناهج لتحديد التغيرات اللازمة على المناهج الدراسية، والتنسيق مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريب ذوي العلاقة، والتنسيق مع وكالة التعليم العام الدراسة تأثير المشروع على أنظمة الاختبارات والتقويم، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لدراسة تأثير المشروع على النظام التعليمي (نور)، ومنصات التعلم الإلكتروني والأنظمة الأخرى، والجدول الزمني للتعديل، والتنسيق مع وكالة التخطيط والتطوير لدراسة تأثير المشروع على الهياكل وإجراءات العمل، والتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لدراسة تأثير البرنامج على الأنظمة واللوائح، والتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية لدراسة تأثير المشروع على المبادرات القائمة، والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والاتصال لإعداد خطة التثقيف والتوعية الإعلامية اللازمة للعملية التنفيذ.

كما تضمن إعداد خطة إدارة التغيير اللازمة لتنفيذ المشروع والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لإعداد الية لاستقبال التساؤلات الواردة بعد تنفيذ المشروع، ودراسة التحولات المحلية والإقليمية واقتراح التحسينات المستقبلية اللازمة على مسارات الثانوية العامة والمتوسطة والابتدائية.

كما تضمن أن تعرض مخرجات البرنامج على اللجنة الإشرافية للخطط الدراسية والمناهج لإقرارها، كما أتاح للبرنامج تشكيل فرق عمل تحدد مهامها بقرار من الوزير.

من جانب آخر ، صدر قرار الوزير بتكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان مشرفا عاما على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، على أن يعمل بهذا القرار لمدة (عام ) اعتبارا من تاريخ صدوره.