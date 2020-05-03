وكالة إيرانية تعترف: مندوب طهران في أوبك يرقد بغيبوبة

اعترفت وزارة النفط الإيرانية، الأحد، أن مندوب طهران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد إصابته بنزيف حاد في المخ.

وقالت الوكالة، بعد محاولات التكتم من النظام الإيراني، إن كاظم بور أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها تكتمت على التفاصيل أيضا.