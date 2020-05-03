مساجد بريطانيا تتحول إلى “مشارح” لاستقبال وفيات كورونا

كشفت تقارير بريطانية أن ما لا يقل عن 10 مساجد في المملكة المتحدة أقامت مشارح داخلها، لاستقبال عدد الوفيات الكبير الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع سكاي نيوز البريطاني أن إقامة المشارح داخل المساجد جاء بسبب وجود عدد كبير من الوفيات من جراء فيروس كورونا في مدن بها نسبة كبيرة من المسلمين، مثل لندن وبرمنغهام.

وتابع أن مساجد هذه المدن غمرت بـ”طلبات الدفن”، فيما ينظم أحد المساجد في برمنغهام حاليا نحو 25 جنازة أسبوعيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو رقم يتحقق عادة في غضون سنة.

وباتت قاعات الصلاة، التي تكون مليئة بالمصلين خلال هذه الفترة من السنة، مملوءة بالتوابيت.

أما في مواقف السيارات التابعة لهذا المسجد، فتم تجهيزها بحاوية مبردة ذات مساحة كبيرة، قادرة على تخزين نحو 30 جثة.