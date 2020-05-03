استكمال تطوير حي النكاسة وإزالة 700 عقار لتطويره

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم، المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً، بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأكت أمانة منطقة مكة على “تويتر”، أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.

ومشروع تطوير النكاسة يهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.