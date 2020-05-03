وثائق استخبارية أمريكية: الصين لم تبلغ منظمة الصحة بعدوى كورونا طوال يناير لتشتري معدات طبية

كشفت وثائق استخبارية أمريكية، الأحد، أن الصين لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعدوى كورونا طوال شهر يناير لتقوم بشراء أكبر قدر ممكن من المعدات الطبية.

ونقلت وكالة “أ.ب” الأمريكية عن وثائق الاستخبارات الأمريكية ذكرها أن مسؤولين أمريكيين يؤكدون أن الصين أخفت مدى تفشي كورونا لديها لتخزين الإمدادات الطبية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، إن ثمة عدداً هائلاً من الأدلة، على أن مصدر “كوفيد-19” هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

ورفض بومبيو في تصريحات لشبكة “أيه بي سي”، التعليق على فرضية أن نشر الفايروس، كان متعمداً من قبل الصين، وذلك بعدما تزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في وقت سابق، أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن فايروس كورونا المستجد ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينياً.