العراق.. الكتل السنية والكردية تتفق على تمرير حكومة الكاظمي

اتفقت الكتل السنية والكردية في البرلمان العراقي، الأحد، على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي وحضور جلسة البرلمان العراقي يوم الثلاثاء.

ونسقت الكتل السنية والكردية مع هادي العامري ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي على تمرير حكومة الكاظمي، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت تقارير إعلامية عراقية أفادت أن جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون الاثنين.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة واربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد الاثنين المقبل.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.

والكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية، وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.