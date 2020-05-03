مفاجأة .. “بوش الإبن” حرم منتخب العراق من الوصول لنهائي أولمبياد أثينا

يبدو أن الزمن كفيل بالكشف عن الكثير من الكواليس و الأسرار كلما مر علينا، ففي حديث تلفزيوني فجر نجم منتخب العراق لكرة القدم السابق قصي منير مفاجأة بشأن علاقة جورج بوش الإبن رئيس أمريكا السابق بخسارة المنتخب العراقي في أولمبياد 2004 أمام منتخب البارجواي.

وقال منير في حديث لبرنامج “3-1” الذي تبثه قناة “السومرية” العراقية: “حين بلغنا مباراة نصف النهائي أمام البارجواي، رئاسة الوفد أبلغونا أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، سيحضر إلى اليونان لمؤازرتنا في حال بلغنا المباراة النهائية”.

وأضاف: “هذا الأمر سبب إرباكا كبيرا بين اللاعبين، فهناك من رحب بخبر حضور بوش وهناك من رفض، بدوري أبلغت اللاعبين بأن نركز على المباراة ولكل حادث حديث”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر تسبب بفقدان تركيزنا، وكان أحد أسباب خسارتنا في نصف النهائي أمام بارغواي”.

وحصد “المنتخب العراقي” المركز الرابع في تلك البطولة، بعدما قدموا أداء كبيرا في جميع المباريات، أبرزها التغلب على البرتغال بقيادة كرستيانو رونالدو والخسارة بصعوبة أمام إيطاليا بهدف نظيف.