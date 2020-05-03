“أمانة الشرقية” توضح حقيقة مشروع “جزيرة المملكة”

كشف محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية حقيقة مشروع “جزيرة المملكة” بكورنيش الخُبر الشمالي.

وقال في بيان صحفي إن إحدى الشركات الخاصة تقدمت إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخُبر، وتحديدًا في كورنيش الخُبر الشمالي، وذلك في اجتماع ضم ممثلي الشركة والإدارة المختصة بالأمانة.

أشار “الصفيان” إلى أنه تم الإيضاح لممثلي الشركة المتقدمة أن الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع تتطلب الدخول في منافسة عامة بناء على نظام المنافسات الحكومية. فيما تم أثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الأمانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرته في كورنيش الخُبر للاستثمار، وعليهم التقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وتقديم فكرته ضمن عطائه، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وقال إن الأمانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخُبر على المنصة لجميع المستثمرين، ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط والمواصفات. موضحًا أن الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بينما تقدمت شركات أخرى، وتم فتح العطاءات لمن تقدم، والمشروع الآن في مرحلة التحليل الفني.

وأضاف أن الشركة قامت بشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى (جزيرة المملكة)، تضمن وضع شعار رؤية السعودية، وشعار الأمانة، دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذين الشعارين، إضافة إلى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن الأمانة تقوم حاليًا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشدَّد “الصفيان” على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، وأنها تدعم جميع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية، تخدم المنطقة وأهاليها.. وتشدِّد على الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الشائعات.