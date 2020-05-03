سفير البحرين بالرياض يثمن جهود المملكة في تسهيل عودة مواطنيه من دول العالم

أعرب الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، عن شكره البالغ وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية النبيلة والمشرفة تجاه مواطني مملكة البحرين الذين تواجدوا في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة في هذه الظروف الطارئة والصعبة التي تسبب بها اجتياح وباء كورونا ( كوفيد 19 ) لمعظم أنحاء العالم.

وقال: إن هذه المواقف طبيعية وعفوية وغير مستغربة من الشقيقة الكبرى التي تنشر مظلة الحب والإخاء والمساندة على علاقاتنا الوثيقة وتعاوننا المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار مجلس التعاون الخليجي والعربي والإسلامي، وهذا كله يأتي ثمرة للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمتابعة وثيقة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وثمن السفير جهود وزارات الخارجية والداخلية والصحة في المملكة العربية السعودية في تسهيل عودة أعداد كبيرة من أبناء البحرين الذين عادوا إلى وطنهم عبر المنافذ الحدودية البرية السعودية وما أبدته من تعاون أخوي وثيق مع السفارة البحرينية في الرياض خلال الأسابيع الماضية وفي ظل أزمة كورونا الراهنة.

وأوضح أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان قامت مشكورة بمبادرة أخوية أصيلة تجاه أبناء البحرين من الطلبة الذين يدرسون في أذربيجان والذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب إغلاق المطارات والحدود البرية ونظرًا لعدم وجود سفارة مقيمة للبحرين فقد أبدت السفارة السعودية تعاونًا أخويا نبيلاً ومقدرًا ووفرت لهم كل أسباب الراحة حتى تم ايصالهم إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم عودتهم إلى البحرين معززين مكرمين.