بالفيديو.. “المياه”: توزيع أكثر من 69 مليون متر مكعب من المياه في المملكة خلال أسبوع.. و11 ألف عملية ميدانية

أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع أكثر من 69 مليون متر مكعب من المياه في مناطق المملكة خلال أسبوع وتنفيذ أكثر من 11 ألف عملية ميدانية.

وشملت عمليات توزيع المياه على مناطق المملكة، أكثر من 21 مليون متر مكعب في منطقة الرياض، وأكثر من 13.2 مليوم متر مكعب في المنطقة الشرقية، وأكثر من 16.6 مليون متر مكعب في منطقة مكة المكرمة.

وقامت شركة المياه بتسيير أكثر من 338 ألف رحلة صهريج ضمن جهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك.