ترامب يكشف موعد الحصول على لقاح كورونا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستكون لديها مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية 2020 على ما يعتقد.

وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحافي في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان “أميركا معا: العودة إلى العمل”، وقالت فوكس نيوز إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

وتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.