الداخلية الكويتية: السيطرة على شغب أفراد الجالية المصرية بمراكز الإيواء #عاجل

قالت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، إن الأجهزة الأمنية المعنية فضت الشغب والفوضى الذي قام بها عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أضافت الداخلية أنه فور حدوث الشغب والفوضي تدخل رجال الأمن على الفور وتم السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحضر ممثلون من سفارة مصر وتم إبلاغ رعاياهم بأنه سوف تبدأ السفارة المصرية بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلادهم هذا الأسبوع لجميع مخالفي الإقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء، كما تقدمت السفارة المصرية باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء وأنها سستخذ إجراءات جادة في حل هذه المشكلة.