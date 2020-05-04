لليوم الثاني على التوالي.. إتلاف 20 ألف لتر من الخمور ضُبطت باستراحة وافدين في مكة

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 20.000 لتر من الخمور وجدت في استراحة في نعمان بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع وترويج الخمور .

توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني ، وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر 20.000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى إتلافها من قبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.