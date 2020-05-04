الصين ونيوزيلندا: إصابات #كورونا الجديدة.. صفر

أعلنت السلطات الصحية في الصين ونيوزيلندا، عدم تسجيل أية إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا، آشلي بلومفيلد، إن هناك سببا وجيهًا للاحتفال، فللمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

وشجع بلومفيلد مواطني بلاده على الاستمرار في الحذر، والحفاظ على ضوابط التباعد الاجتماعي الصارمة. متوقعا أن تبدأ الحكومة في اتخاذ قرارات بشأن تخفيف المزيد من القيود، في 11 مايو.

وسجلت نيوزيلندا 1487 حالة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة عالميا، و20 حالة وفاة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، كلهم قادمون من خارج البلاد، ولم تسجل أية إصابات محلية.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880، ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.