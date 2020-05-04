35 وفاة جديدة بفيروس #كورونا في موسكو

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الأحد، بتسجيل 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

ووققاً لقناة “روسيا اليوم”، أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 35 شخصاً، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصاً، بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 68606 حالة إصابة.