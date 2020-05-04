ترامب: 100 ألف أمريكي سيموتون بـ #كورونا.. الصين هي السبب

توقع الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفاة 100 ألف أمريكيّ بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته في تعافي اقتصاد بلاده سريعا، وفي تطوير لقاح قبل نهاية 2020.

وقال ترامب في تصريحات له، أمس الأحد، “سنخسر على أي حال من 75 إلى 80 إلى 100 ألف شخص. هذا أمر فظيع”. ملقيًا باللوم على الصين في تفشي الوباء عالميًا، واتهمها بأنها “ارتكبت خطئًا فظيعا”.

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن توقعاته بوفاة 60 إلى 70 ألف أمريكيّ بالفيروس.

وقال ترامب: “أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام. سيقول الأطباء: يجب ألا تقول ذلك. حسنًا، أنا أقول ما أعتقد، وأعتقد أننا سنحصل على لقاح عاجلا، وليس آجلا”.

وتابع ترامب بأنه يريد أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في الخريف المقبل، حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض.