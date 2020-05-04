وزير الدفاع البريطاني: إصابتي بـ”كوفيد-19″ مروّعة

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين إن إصابته بمرض كوفيد-19 كانت تجربة “مروعة” مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.

ولدى سؤاله من سكاي نيوز عن كيف كان الأمر قال والاس “مروع للغاية إذا أردت الحقيقة”.

وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس آذار “لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف… قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك الطاقة”.

وقال “ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل”.