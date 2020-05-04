950 مليون ريال خسائر “سابك” في الربع الأول

950 مليون ريال خسائر الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح تجاوزت 3.4 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام السابق، حسبما أعلنته الشركة في بيان.

وأعلنت “سابك”، اليوم، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للشهور الثلاثة الأولى من 2020، حيث بلغ الربح التشغيلي 480 مليون ريال، مقابل 6.15 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 92%.

وبلغ إجمالي الربح 5.72 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 11.29 مليارا خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض 49%.

وخسر السهم خلال الفترة الحالية 0.32 ريال، مقابل ربح 1.14ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الخسارة إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال، منها ما تم الإعلان عنه في 18 فبراير الماضي، والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية، بمبلغ 713 مليون ريال سعودي.