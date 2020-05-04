كورونا حول العالم.. 84 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة

ارتفعت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حول العالم، 84 ألفا و4 حالات، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء، معتمدا على البيانات الحكومية، فإن 245 ألفا و992 شخصا لقوا مصرعهم بالفيروس، منذ 10 يناير الماضي، حيث تم تسجيل أول حالة وفاة في مدينة ووهان الصينية.

وفيما تجاوزت أعداد الإصابات الـ3 ملايين و560 ألف حالة، شهدت معدلات العدوى تباطؤًا واضحًا مقارنة بما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.

ويقول الخبراء إن حالات الإصابة الفعلية بفيروس كورونا أكثر عددًا من الإحصائيات الرسمية، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أن معدل العدوى أقل كثيرا من الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في عام 1918 وأصابت نحو 500 مليون شخص حول العالم.