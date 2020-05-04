ريال مدريد يوافق على بروتوكول رابطة “الليغا”

أكدت رابطة “الليغا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد صوت بالموافقة على البروتوكولات المقدمة من أجل عودة التدريبات، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وفقاً لمعلومات صحيفة آس الإسبانية، صوت ريال مدريد لصالح بروتوكول إعادة التدريب الذي أقره فريق عمل اللجنة التنفيذية، بعد المشاركة لمدة شهر في اجتماعات لجنة المندوبين، وفي المداولات حول خطة إعادة استئناف التدريب والمنافسة.

وتتكون اللجنة التنفيذية من 6 أندية هم ريال مدريد، برشلونة، ريال بيتيس، ليفانتي، فالنسيا، وفياريال، بالإضافة لـ6 أندية من الدرجة الثانية، وفقاً لآخر التقارير التي تقول أن جميع تلك الأندية صوتت لصالح الاقتراح ولم يعترض أحد منهم.

ويخطط ريال مدريد للعودة إلى النشاط، حيث باتت اللحظة التي ينظم فيها المدرب زين الدين زيدان مع النادي ومع الأطباء عودة اللاعبين إلى التدريب قريبة.

العودة ستكون بعد أن يتم تأكيد المواعيد النهائية، ولكن في النادي يُشددون على أن الأهم هو صحة اللاعبين وغيرهم من الموظفين قبل أي شيء.