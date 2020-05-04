وزير الرياضة الإيطالي: لا عودة للدوري الآن

“إن أحدا لم يتحدث عن استئناف الموسم”، بهذه الحملة قضى وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، على آمال الكثيرين في استئناف قريب للدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي الآمال التي انتعشت بقرار الحكومة السماح بعودة التمارين لجميع الرياضات اعتبارا من اليوم الاثنين.

وجدد سبادافورا موقفه السابق بـ”عدم السماح بعودة تمارين الفرق حتى 18 مايو”، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، متابعًا: أعتذر للجميع.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها إن “الرياضيين، المحترفين وغيرهم، سيسمح لهم وأسوة بجميع المواطنين، بممارسة التمارين في الأماكن العامة أو الخاصة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة الى حظر التجمعات”.

وشدد بيان الداخلية على أن التدريبات يجب أن تقام “خلف أبواب موصدة”، فيما أعلنت عدة أندية في الدوري الإيطالي، بما فيها روما، بارما، بولونيا وساوولو، رغبتها بفتح مراكزها التدريبية للاعبين الراغبين بخوض التمارين، وأشار إلى أنه سيحافظ على غرف تبديل الملابس، وصالات التدريب والمكاتب الإدارية مغلقة.

وتنتظر رابطة الدوري الإيطالي قرارا من الحكومة بشأن السماح لها باستئناف الموسم المعلق منذ التاسع من مارس، معربة عن رغبتها في إنهاء الموسم الكروي.