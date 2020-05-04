مصر: 272 إصابة جديدة بـ #كورونا.. والقاهرة في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة.

وكشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن القاهرة تأتي صدارة المحافظات المصرية في عدد الإصابات، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

وجاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، حسب الوثيقة، بينما تم اكتشاف حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء.