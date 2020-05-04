الجيش العراقي: مقتل 3 قياديين في داعش غرب بغداد

لقي ثلاثة من قيادات تنظيم داعش مصرعهم، في عملية عسكرية في محافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية، بغداد.

وذكر بيان للجيش العراقي أن قواته قتلت قياديين القياديين الثلاثة من “عصابات داعش الإرهابية”، في منطقة المدهم، وفجّرت عجلة تحمل عبوات ناسفة.

وكان “داعش” قد سيطر عام 2014، على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربته، وفي نهاية عام 2017، أعلن العراق “النصر” على تنظيم داعش، لكن فلول التنظيم ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.