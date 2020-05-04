“مجاهدي خلق” تكذّب أرقام الحكومة: ضحايا كورونا في إيران 38 ألف

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في 310 البلاد يبلغ 38 ألفا و700 شخص، مكذّبة بذلك البيانات الرسمية الحكومية، والتي تقول إن عدد الضحايا أعلى قليلا من 6200 شخص.

وقالت مجاهدي خلق إن عدد الضحايا في خراسان الرضوية يبلغ 2920 شخصًا، وفي خوزستان 1920، وفي ألبرز 1460، وفي كلستان 1235، وفي سيستان وبلوجستان 1055، وفي همدان955، وفي لرستان 910، وفي سمنان 895 شخصًا.

وكشفت المنظمة عن أن المستشفيات تواجه نقصًا في غرف الاستقبال، وصدرت تعليمات لبعضها بالامتناع عن إدخال المرضى قدر الإمكان وإرسالهم إلى منازلهم. فيما قال رئيس جامعة العلوم الطبية: “ستكون هناك طفرة غير مسبوقة. في أعداد المصابين بكورونا في الأيام القادمة”.