واشنطن: الصين تستغل #كورونا للقيام بـ”أنشطة خبيثة”

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين بأنها تستغل انتشار فيروس كورونا في العالم لتقوم بـ”أنشطة خبيثة”.

وقال إسبر، اليوم الإثنين، إن “روسيا والصين تستغلان الحالة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للدفع بمصالحهما في أوروبا.

وأجاب إسبر على سؤال لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية حول ما إذا كانت الصين وروسيا تحاولان كسب نفوذ في إيطاليا من خلال إرسال مساعدات، قائلا إن الولايات المتحدة “على دراية بأن بعض الدول ستحاول استغلال الجائحة كوسيلة للاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية بما سيكون له أثر طويل الأمد على الأمن”.

وأضاف: “بلا شك، سيحاول منافسون محتملون استغلال نفوذهم للدفع بمصالحهم وخلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وفي أوروبا.. هواوي وشبكة الجيل الخامس مثال مهم على مثل تلك الأنشطة الخبيثة من الصين”.

وقال إسبر: “الاعتماد على مزودين صينيين قد يجعل أنظمة مهمة عرضة للأعطال والتلاعب والتجسس. سيعرض ذلك قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات المخابراتية للخطر”.