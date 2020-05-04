بريطانيا: الصين أخفت معلومات حول كورونا

شكك وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، في أن الصين أخفت معلومات ضرورية حول فيروس كورونا، مما ساعد في انتشاره حول العالم.

وقال والاس إن الأولوية الآن للسيطرة على الفيروس الذي لا يزال ينتشر، واستعادة السيطرة على الاقتصاد، ثم نوجه الأسئلة إلى الصين.

ورداً على سؤال من محطة LBC الإذاعية عما إذا كانت الصين عليها أن تجيب عن أسئلة بشأن السرعة التي أبلغت بها العالم بكورونا، قال والاس “أعتقد ذلك”.

وتابع قائلا: “تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه وعن إخفاقاتها وكذلك نجاحتها”.

ونفت الصين مراراً تكتمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا.