إصابات #كورونا اليوم.. مكة تتصدر بـ287 حالة يليها الدمام وجدة بـ 261 حالة لكل منها

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت مكة 287، الدمام 261، جدة 261، الجبيل 217، المدينة 152، الهفوف 133، الرياض 131، بيش 53، الخبر 26، الطائف 14، صفوى 13، ينبع 9، القنفذة 9، النعيرية 8، القريات 7، المجادرة 6، رابغ 6، الزلفي 5، الدرعية 5، الجفر 4، الظهران 4، تبوك 4، عرعر 4، الخرج 4، القطيف 3، بريدة 3، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، محايل عسير، بقيق، رأس تنورة، عنيزة، الرس,خيبر، خليص، العيدابي، صبيا، حفر الباطن، نجران، حائل، طبرجل، حوطة بني تميم، ضرماء.