بتقنية “تك الأوزون”.. عمليات التعقيم تجرى بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تواصل رئاسة شؤون الحرمين، بذل جهودها وتطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام لضمان سلامة المصلين، حيث تتم عمليات قياس الحرارة عند مداخل الحرم المكي “البوابات الرئيسية” وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية.

تزامن ذلك مع تطبيق القواعد الاحترازية، بعدما تقيد المصلون بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف خلال صلاة التراويح، وكذلك استخدام أحدث وسائل التعقيم بتقنية “تك الأوزون” في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد.