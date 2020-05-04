القبض على مقيم يمني انتحل صفة “مفتش صحي” واستولى على 10 آلاف ريال بالرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على مقيم يمني، انتحل صفة مفتش صحي واستولى على 10 آلاف ريال من داخل صيدليتين.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية (في العقد الرابع من العمر) إثر ثبوت تورطه بانتحال صفة “مُفتش صحي” ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي (البطحاء والمنار) وتفتيشها والاستيلاء على مبلغ (10.000) ريال منها، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي، واتضح كذلك أنه متهم بقضيتي (نصب واحتيال)، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.