دبي تعلن تأجيل إكسبو 2020 للعام المقبل بسبب #كورونا

وافق أعضاء المكتب الدولي للمعارض على تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب جائحة كورونا، على أن يتم إقامته في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وجاء تصويت الدول الأعضاء عن بعد بالتأجيل، وفقًا لما اقترحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية أبريل وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 أبريل.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: “نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي عاما، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، والذي سيؤدي دورًا محوريًا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك”.

وأضاف: “سعينا على مدار 50 عاما لبناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، لأننا نؤمن بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل لصالح الجميع، وما سرعة استجابة الدول وتصويت الأغلبية إلا دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم أجمع”.

وأكد أن مصادقة المجتمع الدولي على رؤية دبي لهذا الحدث وتأكيده على قدرتها على الإنجاز، يعزز الالتزام بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب.