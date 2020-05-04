“الصحة”: استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد

أكدت وزارة الصحة، استمرار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار لفيروس كورونا في المملكة، لافتة إلى أن أعمال الفحص لن تشمل المنازل وسيتم تنفيذها من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

يأتي ذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الفحص بدأت بإجراء المسح النشط لسكان الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا كإجراء احترازي استباقي، وتقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، وإكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُساهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الاصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتتكون فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، من عدد من التخصصات الصحية, بالإضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما تشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية, بالإضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذًا للأمر السامي الكريم.