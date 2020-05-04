جمعية أصدقاء تسلم 4 وحدات سكنية

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، 4 وحدات سكنية لذوي أسر لاعبي كرة القدم السابقين، وذلك ضمن مبادرات الإسكان بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي‬، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 60 وحدة سكنية بنهاية عام 2020.

وأكملت الجمعية تسليم 46 وحدة سكنية، بعد أن سلّمت 8 وحدات سكنية عام 2018م، و27 وحدة سكنية عام 2019، و11 وحدات سكنية حتى مطلع مايو الجاري.

وتهدف الجمعية إلى توفير السكن للأسر الأشد حاجة بعد زيارات إلى المنازل من قبل باحثين وباحثات اجتماعيين متخصصين لدراسة الحالات المستحقة للخدمات.