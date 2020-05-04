البنوك السعودية توضح حالات تجميد الحسابات البنكية للعملاء

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الإثنين، حالات تجميد الحسابات البنكية للعملاء.

وقالت إن حالات تجميد الحسابات بالنسبة للأفراد تشمل انتهاء الهوية الوطنية، وتحول حالة الحساب إلى حساب راكد.

وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فإن صلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية مثل انتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، وكذلك انتهاء هوية المفوض بالتوقيع.

وأشارت إلى أن شروط تعليق تجميد الحسابات البنكية تشمل انتهاء الهوية الوطنية أثناء هذه الفترة أو قبلها، وتحول حالة الحساب إلى حساب راكد خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن آلية تفعيل الحساب البنكي تتمثل في التوجه للفرع والتواصل عبر الرقم المجاني للبنك أو المصرف وكذلك التواصل من خلال القنوات البنكية الإلكترونية للبنك أو المصرف.