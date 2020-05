أطفال مستشفى الملك خالد للعيون يرسمون لوحة فنية يدعون فيها الله أن يزيل وباء كورونا

رسم أطفال أبناء منسوبي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لوحة فنية يدعون فيها الله أن يزيل وباء كورونا.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وبرامجه للتواصل ودعم الموظفين وابنائهم وابتكار طرق متنوعة لتخفيف آثار الحجر الصحي على الأطفال وتوعيتهم وإشراكهم كعنصر فاعل في دعم الجهود المبذوله للبقاء في المنزل والالتزام حفاظاَ على سلامتهم.

وعبر الأطفال في هذه اللوحة الفنية المعبرة من خلال كتابة كل واحد منهم كلمة وهو في منزلة وتم جمع صورهم وهم يحملون هذه الكلمات لتشكل عبارة:

نحن ندعوا الله كل يوم أن يزيل عنا هذا الوباء اشتقنا ل Kkesh

We Pray Every Day So This Virus Go Away We Miss KKESH