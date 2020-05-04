“قياس” تشترط على الطلاب بريد إلكتروني شخصي لـ #الاختبار_التحصيلي.. وتحدد المقررات المحذوفة

اشترطت هيئة تقويم التعليم والتدريب على جميع الطلاب والطالبات، بأن يكون لكل منهم بريد إلكتروني شخصي.

وقالت حسب ما أعلنته عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الإثنين، إن البريد الشخصي سيكون قناة الاتصال الرئيسية لتأدية الطلاب الاختبار التحصيلي عن بعد.

وأوضحت الهيئة، المقررات المحذوفة من الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي (التخصص العلمي) في الاختبار التحصيلي “عن بعد”، بعد أن قررت الهيئة تخفيف المواد الدراسية بسبب جائحة كورونا والظروف الراهنة، وذلك على النحو التالي:

في نظام المقررات:

أحياء 3، علم البيئة، كيمياء 4، فيزياء 4، رياضيات 6

في النظام الفصلي:

أحياء 5، أحياء 6، كيمياء 6، فيزياء 6، رياضيات 6