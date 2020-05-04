البيت الأبيض يكذب “نيويورك تايمز” بشأن وثيقة تزايد وفيات #كورونا

قال البيت الأبيض،اليوم إن صحة الشعب الأميركي لا تزال تتصدر أولويات الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب وستستمر كذلك. وأكد البيت الأبيض أنه يراقب جهود الولايات المختلفة في تخفيف القيود المفروضة إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح البيت الأبيض صحة الوثيقة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بشأن التوقعات بارتفاع أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا مؤكدا أنها غير صحيحة.

و أفاد بأن توجيهات الرئيس ترامب لفتح البلاد تنطلق من مقاربة علمية وافق عليها كبار خبراء الصحة والأمراض المعدية في الحكومة الفيدرالية