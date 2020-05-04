تصريح إسرائيلي عن برج القاهرة يثير غضبا عارما

أثار تصريح إسرائيلي عن برج القاهرة ،الذي يعد أبرز معالم العاصمة المصرية المعمارية و السياحية غضبا واسعا في الأوساط المصرية.

و أحدثت تغريدة لحساب “إسرائيل بالعربية”،اليوم، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ذكر الحساب على تويتر أن “برج القاهرة” الذي يعد أحد أبرز معالم العاصمة المصرية، من تصميم مهندس مصري يهودي.

و انهالت سيول من التعليقات الساخرة و الغاضبة،من طريقة التفكير هذه، التي حملتها التغريدة مؤكدة على انتماء الرجل لمصر، بغض النظر عن ديانته.

وقال “حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل”، في تغريدة، إن “برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي”.

وأضاف: “لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة، وهو أحد أهم معالم العاصمة المصرية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة”.

و وجه الكثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات متسائلين عن سبب ذكر ديانة الرجل، بما أنه معماري مصري صمم معلما مصريا.

وكانت أبرز الردود من رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” المصرية، خالد صلاح، قائلا: “إذاً شكرا لـجمال عبد الناصر (الرئيس المصري الأسبق) الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي. استمرار إسرائيل في تصنيف الناس دينيا وطائفيا هو الخطر الأكبر وأساس الجهل والدم في العالم”.

وتابع صلاح: “هذا مهندس مصري تعلم في جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز. التمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال مغرد آخر “هذا إن دل فهو يدل على عنصريتكم، لأنكم نسبتوه بدينه وليس لوطنه أو عرقه. الشخص يميل لوطنه ومسكنه”.

وأضاف ناشط آخر “يظل مصري بغض النظر عن ديانته، لِم تصرون على التمييز العنصري في ذات الوقت تنادون بالسلام؟!”.

يذكر أن برج القاهرة بُني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بتكلفة وصلت إلى 6 ملايين جنيه.

صمم البرج المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، التي تعد رمزا للحضارة المصرية. واستمرت عملية البناء بين عامي 1956 و1961، ويصل ارتفاعه إلى 187 مترا، ويضم 16 طابقا.