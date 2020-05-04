تحقيق يكشف عن تَعمد إيران نشر “كورونا” في الشرق الأوسط

كشف تحقيق أجرته “بي بي سي” عن كيفية تعمد شركة طيران “ماهان” الإيرانية نشر فايروس “كورونا” في أنحاء الشرق الأوسط، مخترقة قرارات حظر حكومية في الفترة بين أواخر يناير وحتى نهاية مارس، من خلال تسييرها للعديد من الرحلات من وإلى إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة ولبنان وسوريا.

وطيران “ماهان” هي شركة خطوط جوية إيرانية يتولى القطاع الخاص تشغيلها، ولديها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني، وقد خضعت في وقت سابق لمراقبة أمريكية انتهت بفرض عقوبات عليها، بعد اتهامها بنقل أسلحة وشخصيات بارزة لصالح الحرس الثوري، علاوة على كونها تدعم عمليات إيران في كل من سوريا ولبنان والعراق.

وأشار التحقيق الذي أجرته “بي بي سي”، إلى أن إيران أوقف رحلاتها من الصين وإليها في 31 يناير، وبعد ذلك منعت دول عدة الرحلات القادمة من إيران في فبراير ومارس، بعدما أصبحت بؤرة وباء فايروس “كورونا” في الشرق الأوسط.

وبيّن أن شركة “ماهان” واصلت رحلاتها رغماً عن ذلك، وأسكتت أفراد طاقمها بعد تهديدهم بالإحالة إلى القضاء، عندما عبروا عن مخاوفهم بشأن نشر الفايروس، من خلال عمل الشركة.

وأوضح التحقيق أن أولى حالات الإصابة “بكوفيد – 19” في لبنان والعراق كانت لمسافرين استقلوا رحلات طيران “ماهان”، ففي 19 فبراير الماضي سافر طالب إيراني في رحلة طيران “ماهان” من العاصمة الإيرانية طهران إلى مدينة النجف في العراق، وقد سُجل كأول حالة رسمية للإصابة “بكوفيد-19” في 24 فبراير بالعراق.

وفي 20 فبراير عادت امرأة لبنانية إلى بيروت بعد زيارة مدينة قم في رحلة طيران “ماهان”، وفي اليوم التالي سُجلت كأول إصابة مؤكدة بالفيروس في لبنان.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 15 رحلة أخرى توجهت للعراق عن طريق طيران “ماهان”، رغماً عن تعليق الحكومة العراقية لرحلات الطائرات من إيران وإليها في 20 فبراير، كاشفاً عن أن شركة طيران “ماهان” وفي ذروة انتشار فايروس كورونا في الصين، واصلت رحلاتها بين إيران وعدة مدن صينية، وهو ما يُشير إلى أن إيران منحت الشركة إذناً بخرق حظر السفر مع الصين، الذي فرضته الحكومة الإيرانية نفسها في 31 يناير.

ولفت التحقيق إلى أن 157 رحلة سيرتها الشركة إلى الصين بعد قرار حظر السفر، الذي فرضته الحكومة الإيرانية مع الصين، مبيناً أنه وعلى الرغم من حظر الرحلات من إيران إلى الإمارات في 25 فبراير، فقد سيرت الشركة 37 رحلة للإمارات حتى نهاية مارس، إضافة إلى تسييرها ثماني رحلات إلى سوريا، بعدما علقت الأخيرة رحلاتها مع إيران في 8 مارس.

كما قامت شركة طيران “ماهان” أيضاً بتسيير 37 رحلة إلى دبي، و19 رحلة إلى تركيا، و20 رحلة إلى وجهات أخرى، بما فيها إسبانيا وماليزيا وتايلاند.