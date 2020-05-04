مصادرة 6 عربات خضروات وفواكه في الغزة بمكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان غذاؤكم أمانة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تمت مصادرة 6 عربات خشبية إضافة إلى 41 كغم من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.