اكتمال سد المرير للاستفادة من مياه الأمطار في الجوف

أعلنت وزارة البيئة و المياه و الزراعة،اليوم، عن اكتمال سد المرير في منطقة الجوف ضمن سلسلة السدود حول المملكة والتي تجاوز عددها ٥٠٠ سد

و أوضحت الوزارة في مقطع توضيحي نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن ارتفاع السد 14 مترا، كما يبلغ طوله 153 مترا

و أفادت الوزارة بأن السعة التخزينية للسد 1194257 متر مكعب

و أن طول المفيض 50 مترا وأن ارتفاع المفيض 11 مترا

وقالت الوزارة في تغريدة لها: “اكتمال سد المرير في منطقة الجوف، ضمن سلسلة السدود حول المملكة والتي تجاوز عددها ٥٠٠ سد، تعمل على إنشائها وزارة البيئة والمياه والزراعة للاستفادة من مياه الأمطار.