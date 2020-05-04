“هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، إن الصندوق يسعى لتطوير الكوادر البشرية الوطنية بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إقرار الإستراتيجية الجديدة للصندوق يعد عاملاً مهماً في تحقيق ذلك.

وأشار خلال احتفال الصندوق أمس، بتخريج 101 قيادي وقيادية سعودية من القطاع الخاص، يمثلون الدفعة الرابعة من دفعات أكاديمية هدف للقيادة، إلى حرص الصندوق على تبني برنامج تطوير قيادي متكامل بمعايير عالمية، لمساعدة المنشآت في تحقيق التميز والتطور والنمو، إيماناً منه بأن أبناء وبنات الوطن هم الأقدر على تولي المناصب القيادية في مختلف الأنشطة والقطاعات؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والوطن الغالي الذي استثمر بسخاء في أبنائه وبناته ليكونوا مسهمين فاعلين في خدمة مجتمعهم وبلدهم.