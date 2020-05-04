بعد إعلان استئناف النشاط الرياضي في ألمانيا الشهر الجاري.. 10 إصابات جديدة بكورونا وسط الأندية

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم (الإثنين)، أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية، التي تنتظر استئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت عن 10 حالات إيجابية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت استئناف النشاط الرياضي، ودوري كرة القدم في البلاد، خلال مايو الجاري، شريطة الالتزام بشروط مشددة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمس: “أرى أن الخطة الزمنية لرابطة الدوري معقولة، وأدعم البداية الجديدة في مايو، لكن الواضح بالنسبة لي أيضا هو أنه لا يمكن أن تكون هناك امتيازات لدوري كرة القدم”.