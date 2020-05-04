لبنان.. غضب واسع ضد قرار حكومي يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة كعالقين

أثار قرار حكومي لبناني يقضي بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة ضمن العالقين في الخارج، جدلا واسعا واتهامات بالعنصرية، بعد واقعة داخل إحدى الطائرات.

وأصدرت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني قرارا إلى طيران الشرق الأوسط، بتاريخ 30 أبريل، يقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعودة على متن طائرات إجلاء اللبنانيين من الخارج.

وفجر القضية، الاثنين، منع شاب فلسطيني حامل للوثيقة اللبنانية، من العودة للبنان قادما من دبي، من قبل رجل أمن لبناني على متن الطائرة.

ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، قدم الشاب طارق أبوطه طلبا للعودة إلى لبنان، حيث مكان إقامته الأساسي، إلا أنه فوجئ بعد ورود اسمه ضمن ركاب الطائرة القادمة إلى بيروت، بقرار عناصر من الأمن العام الموجودين على متن الرحلة المتجهة الى بيروت بإلغاء عودته، والسبب لأن والده فلسطيني.

وقال طارق: “عندما وصلت الى الطائرة وأنا متشوق لرؤية أهلي وابني وزوجتي، حضر شخصان من الأمن العام (اللبناني)، وقاما بأخد جواز السفر أو الوثيقة الفلسطينية الخاصة والصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وسمعت منهم كلاما عنصريا وغير مقبول، بعدما انتظرت لأكثر من ساعة خارج الطائرة، وانتهى الأمر بعدم السماح لي بالعودة إلى لبنان”.وقال طارق إن أحد عناصر الأمن قال له: “هذه الوثيقة للزعران”، مضيفا أن “شركة طيران الشرق الأوسط والأمن والجوازات في دبي تعاونوا كثيرا معي وسمحوا لي بالعودة إلى دبي”.

ومضى متسائلا :”لا أفهم، هل لأني فلسطيني يعني أنا “أزعر”، وكان يفترض أن يشعر الأمن العام اللبناني بظروفي… لقد أهينت كرامتي وبكيت كثيرا، لماذا الحكم على جنسيتي ولماذا أنا صغير في عيونهم، علما أن 99 بالمئة؜ من اللبنانيين ليسوا عنصريين”.

وفجرت واقعة الشاب الفلسطيني غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية واللبنانية.

واعتبر التعميم عنصري وتمييزي ومرفوض من قبل مئات الناشطين والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان: “يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أنها تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة”.

وأكدت المديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق”.