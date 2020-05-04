الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات من #الرياض

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما يشير إلى استمرار حالة سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض.

وشمل التنبيه باستمرار الحالة المطيرة والأتربة المثارة محافظتي الدوادمي وعفيف، وتضمنت التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقد البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

على أن تكون بداية الإنذار من الساعة 13:00 يوم الاثنين، ونهايته الساعة 4:00 من اليوم الثلاثاء.