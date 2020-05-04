“الغذاء والدواء” تدعو المنشآت لحضور اللقاء التعريفي بمبادراتها في دعم القطاع الخاص

‏دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مُنشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، ومُنشآت الأعلاف والمبديات كافة لحضور اللقاء الافتراضي الخميس المقبل، وذلك ضمن مبادرات “كلنا مسؤول” تحت عنوان (التسهيلات المقدمة للمصنعين والمستوردين من الهيئة العامة للغذاء والدواء إثر جائحة كورونا) عبر تطبيق (zoom) تمام الساعة 10 مساءً.

وتستضيف ( غرفة الرياض ) مساعد النائب للفروع والتفتيش بالهيئة المهندس سعد الغامدي للحديث عن المبادرات التي أطلقتها “الغذاء والدواء” وحجم استفادة القطاع الخاص منها، والتدابير المتخذة لتقليل الآثار السلبية على السوق السعودية وحماية صغار المستثمرين، إضافةً إلى تسريع وتسهيل إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، ويمكن التسجيل لحضور اللقاء عبر الرابط

https://attendee.gotowebinar.com/register/1899908120907496974 .