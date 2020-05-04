مصادرة 1609 كجم خضروات وفواكه وإتلاف 430 كيس سوبيا في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة” بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تم مصادرة 1609 كجم من الخضار والفواكه و430 كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية خلال يومين حيث تم تسليم 1186 كجم من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة و إتلاف 423 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتظهر عليها علامات التلف و430 كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر.