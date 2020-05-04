خبراء دوليون في مجلس الأمن يستبعدون إمكانية حدوث الهجوم على أرامكو من الأراضي اليمنية

استبعد خبراء دوليون يعملون في ملف اليمن لدى مجلس الأمن، أن تكون الهجمات التي شنت ضد منشآت شركة أرامكو في المملكة، في سبتمبر الماضي، انطلقت من الأراضي اليمنية، مؤكدين أن الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.

وبعد تسريبات عدة، نشرت الأمم المتحدة أخيراً التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، وفقاً للقرار “2456” لعام 2019.

وأفاد التقرير، وفقاً لما أوردت “الشرق الأوسط”، بأن ميليشيات الحوثي واصلت خلال عام 2019 شن هجمات جوية على المملكة، بل إنها استخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز “دلتا”، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري.

ولفت التقرير إلى أن التحقيق في هجوم 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، استنتج أنه من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين.