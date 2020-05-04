باحث سعودي: قناة الجزيرة وأردوغان أول من طبع مع الكيان الصهيوني ويزايدون علينا في كل مكان

قال الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أحمد الفراج، إن أول من طبّع مع الكيان الصهيوني هو قناة الجزيرة، ثم يأتي من يتهم القنوات العربية بأنها متصهينة ويزايدون علينا في كل مكان ويصف الجزيرة بقناة الشعوب!.
وأضاف الفراج، خلال حواره في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن مصانع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصنع السلاح والأغذية لإسرائيل، ويأتيك من يقول إنه يوطد علاقته بإسرائيل لخدمة إخواننا الفلسطينيين!.
د. #أحمد_الفراج_في_ليوان_المديفر
– أول من طبّع مع الكيان الصهيوني هو قناة الجزيرة، ثم يأتي من يتهم #العربية بأنها متصهينة ويصف الجزيرة بقناة الشعوب!
– مصانع #اردوجان تصنع السلاح والأغذية لإسرائيل، ويأتيك من يقول أنه يوطد علاقته بإسرائيل لخدمة إخواننا الفلسطينيين!!#الليوان pic.twitter.com/DSWFKcTWRL
— الليوان (@almodifershow) May 4, 2020