“الزكاة والدخل” تطلق 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص

أطلقت الهيئة العامة 15 مبادرة لتخفيف آثار جائحة كورونا المستجد على القطاع الخاص وتوفير السيولة النقدية للمنشآت.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، إن مبادرات الهيئة تهدف لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، وساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عدد كبير من المكلفين.

وأوضح، خلال اللقاء المرئي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أمس الاثنين ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلا عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.